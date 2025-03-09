Reuters: США выяснят, готов ли Киев пойти на материальные уступки России

Американская делегация во главе с госсекретарём Марко Рубио, помощником президента по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпосланником Стивеном Уиткоффом намерена оценить готовность Украины к компромиссам в урегулировании конфликта с Россией.
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