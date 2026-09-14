Спасая фургон от ареста, водитель "ГАЗели" наехал на приставов

Попытка спасти фургон закончилась наездом на приставов и уголовным делом. В Малоярославце сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области прибыли к должнику для наложения ареста на его имущество - грузовой фургон ГАЗ-2705.