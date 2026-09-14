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Калуга-поиск

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Спасая фургон от ареста, водитель "ГАЗели" наехал на приставов

Спасая фургон от ареста, водитель "ГАЗели" наехал на приставов

Попытка спасти фургон закончилась наездом на приставов и уголовным делом. В Малоярославце сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области прибыли к должнику для наложения ареста на его имущество - грузовой фургон ГАЗ-2705.

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