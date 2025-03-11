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Дзюбу уронили во время празднования его рекордного гола

Дзюбу уронили во время празднования его рекордного гола

Сербский полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович рассказал, что при праздновании рекорда Артема Дзюбы в раздевалке не обошлось без инцидента.

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