Пушилин: не все люди соглашаются покидать освобождённые, но разрушенные города

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в программе «Эффект Санчеса» заявил, что некоторые люди даже после освобождения населённых пунктов российскими войсками отказываются из них уезжать, несмотря на масштабные разрушения.
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