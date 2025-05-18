Хинштейн: в результате атаки на Курскую область погибла женщина

Этой ночью в результате атаки с помощью взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, на жилой дом в селе Поды Хомутовского района Курской области погибла женщина 69 лет, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
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