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Кевин Хертер показал бросковое упражнение с попаданиями с середины площадки и со своей половины

Кевин Хертер показал бросковое упражнение с попаданиями с середины площадки и со своей половины

Защитник «Сакраменто» Кевин Хертер показал бросковое упражнение. Хертер совершил серию точных бросков без промаха, включая попадания с середины площадки и со своей половины.

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