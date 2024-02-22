Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

Будущее обновление электробусов будет направлено на увеличение использования отечественных комплектующих К 2030 году весь парк городских электробусов и трамваев в Москве будет составлять современный подвижной состав.
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