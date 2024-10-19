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    Статья написана "ворогом" и 3,14.Шо таки имел  в  ...

Один на 9 женщин. Как Сталин отменил алименты и заставил рожать детей

Один на 9 женщин. Как Сталин отменил алименты и заставил рожать детей

АиФ–Оренбург 2024-й может войти в историю Оренбуржья как год, когда в регионе родилось менее 16 тысяч детей.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
АВтору дано задание свыше за высокую плату - раскрутить научно-исторически глупые мысли никчемных депутатов. Здесь уже не один напоминает исторический опыт всей России по демографии - расселение по всей нашей земле и создание условий жизни бег какой-либо скученности, без городских агломераций. При этом решаются все бытовые вопросы, транспорта, образования, воспитания человека и в конечном счете - рост народонаселения.
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4 час.
Михаил Терентьев
Надо вернуть сталинскую практику по алиментам: алименты родитель платит только за ребёнка который родился в законном браке и является биологическим дитём родителя. Всё, и ни каких исключений.
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3 час.
Нина Комарова
Гордон только маргиналов и приглашает. Ещё тот ...
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1 час.

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