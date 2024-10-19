Один на 9 женщин. Как Сталин отменил алименты и заставил рожать детей

БВ

Борис Выдрин

АВтору дано задание свыше за высокую плату - раскрутить научно-исторически глупые мысли никчемных депутатов. Здесь уже не один напоминает исторический опыт всей России по демографии - расселение по всей нашей земле и создание условий жизни бег какой-либо скученности, без городских агломераций. При этом решаются все бытовые вопросы, транспорта, образования, воспитания человека и в конечном счете - рост народонаселения.