В ДНР военные вывозят мирных жителей из освобожденного Константинополя

ТАСС/Максим Григорьев В ДНР из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков ВСУ военные группировки войск "Восток" эвакуировали очередную группу мирных граждан из освобожденного от противника села Константинополь.
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