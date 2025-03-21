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В ДНР военные вывозят мирных жителей из освобожденного Константинополя

В ДНР военные вывозят мирных жителей из освобожденного Константинополя

ТАСС/Максим Григорьев В ДНР из-за регулярных обстрелов со стороны боевиков ВСУ военные группировки войск "Восток" эвакуировали очередную группу мирных граждан из освобожденного от противника села Константинополь.

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