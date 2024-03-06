В Германии детская передача «Logo!» оправдала ролик про «Taurus» юмором

Детская телепередача «Logo!» в Германии после критики ролика для подростков, в котором одушевленные ракеты и танк Leopard 2 обсуждают поставки Taurus на Украину, объяснила свои действия принципами сатиры и юмора, передает РИА Новости.
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