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В Германии детская передача «Logo!» оправдала ролик про «Taurus» юмором

В Германии детская передача «Logo!» оправдала ролик про «Taurus» юмором

Детская телепередача «Logo!» в Германии после критики ролика для подростков, в котором одушевленные ракеты и танк Leopard 2 обсуждают поставки Taurus на Украину, объяснила свои действия принципами сатиры и юмора, передает РИА Новости.

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