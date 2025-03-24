Атаки ВСУ на гражданские объекты в Ростовской области показывают истинные намерения Киева перед российско-американскими переговорами в Саудовской Аравии, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии