Telegraph: на Украине стали чаще заражаться устойчивой к антибиотикам инфекцией

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Центра общественного здравоохранения Украины, на фоне продолжающихся боевых действий в стране участились случаи заражения в больницах и госпиталях супербактериями, устойчивыми к антибиотикам.
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