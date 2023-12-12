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Telegraph: на Украине стали чаще заражаться устойчивой к антибиотикам инфекцией

Telegraph: на Украине стали чаще заражаться устойчивой к антибиотикам инфекцией

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Центра общественного здравоохранения Украины, на фоне продолжающихся боевых действий в стране участились случаи заражения в больницах и госпиталях супербактериями, устойчивыми к антибиотикам.

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