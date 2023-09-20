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МО: армянский квадрокоптер захвачен при попытке полета над азербайджанскими ВС

МО: армянский квадрокоптер захвачен при попытке полета над азербайджанскими ВС

Министерство обороны Азербайджана заявило, что военные республики захватили принадлежащий вооруженным силам Армении квадрокоптеру при попытке осуществить полет на позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского районо в Нагорном Карабахе.

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