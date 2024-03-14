Политик Филиппо: Путин отчитал Макрона и Зеленского одной репликой

Французы обратили внимание на жесткое обращение Путина, в котором он унизил сразу двух президентов.В ходе интервью Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин жестко высказался о поведении некоторых президентов.
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