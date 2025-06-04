Бразильянка влюбилась в гробовщика и два года ходила на похороны, чтобы он её заметил

33-летняя жительница бразильского городка Пиньялзинью (где все 2 800 человек знают друг друга хотя бы внешне) стала местной легендой — и звездой соцсетей — после того как приехала в катафалке на собственную свадьбу.
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