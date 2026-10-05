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Татар-информ

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Директора стройфирмы будут судить в Казани за многомиллионные махинации

Директора стройфирмы будут судить в Казани за многомиллионные махинации

В Казани будут судить учредителя ООО «СК Экострой» и директора данной фирмы, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.

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