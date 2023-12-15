Армия России продолжает наступление на флангах Артёмовска, выбивая врага у Клещеевки и Ивановского (КАРТА, ВИДЕО)

Российские войска при поддержке артиллерии мощно наступают на обоих флангах Артёмовска. У Берховки десант, мотострелки Северного флота, ЮВО и добровольцы взламывают оборону врага у Богдановки, Ивановского и продвигаются за Артёмовское (Хромово).