Армия России продолжает наступление на флангах Артёмовска, выбивая врага у Клещеевки и Ивановского (КАРТА, ВИДЕО)

Российские войска при поддержке артиллерии мощно наступают на обоих флангах Артёмовска. У Берховки десант, мотострелки Северного флота, ЮВО и добровольцы взламывают оборону врага у Богдановки, Ивановского и продвигаются за Артёмовское (Хромово).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии