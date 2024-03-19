Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на национальном курултае вспомнил об историческом наследии своей страны и назвал Казахстан непосредственным приемником Золотой Орды, пишет Nur.
Токаев назвал Казахстан преемником Золотой Орды
Комментарии
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5
595big
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41 мин.
лл
лина любимцева
Я думала, что Токаев умнее...
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18 мин.
Светлана Ермакова
Токаев , что с "дуба рухнул? "
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4 мин.
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