Бывшего адвоката заочно осудили в России по делу о госизмене

Верховный суд Крыма вынес заочный приговор в отношении 56-летнего бывшего адвоката из Ялты Виталия Хоменко, который передавал Украине сведения о сотрудниках правоохранительных органов России, проходивших службу на территории региона, и воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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