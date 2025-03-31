МВД России публикует видео задержания подозреваемого в покушении на убийство и незаконном хранении оружия

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из территориальных подразделений столичного Главка задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство и незаконном хранении оружия.
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