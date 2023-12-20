Вызовы и перспективы: АвтоВАЗ поделился предварительными итогами 2023 года Наталья МарковаНа фоне сложных условий, вызванных санкциями, президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подчеркнул, что финансовый результат компании по МСФО в 2023 году ожидается положительным, несмотря на неопределенность, созданную влиянием глобальных санкций.