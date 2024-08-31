Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства

© Украина.ру1,4K прочтений 2 дня назад Корреспонденту издания Украина.ру удалось пообщаться с военнослужащим 82-й бригады ВСУ Михаилом Шкодой, который добровольно сдался российским войскам в Курской области - Михаил, как вы оказались на фронте? - С самого начала я не хотел воевать.