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Срочно! Зеленский испарился из Киева: крыса бежит с корабля? Бункер или Британия?

Срочно! Зеленский испарился из Киева: крыса бежит с корабля? Бункер или Британия?

Заявления Дональда Трампа о необходимости смены власти на Украине вызвали эффект разорвавшейся бомбы в окружении Владимира Зеленского.

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