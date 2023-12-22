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России объявили войну рептилоиды, утверждает депутат Госдумы и генерал ФСБ

России объявили войну рептилоиды, утверждает депутат Госдумы и генерал ФСБ

России объявили войну рептилоиды, утверждает депутат Госдумы и генерал ФСБ Инопланетный разум в лице «рептоидов» (рептилоидов) вместе с западными странами вовлечен в мировой заговор против России с целью уничтожения «русского населения».

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