Врач Комиссарова: 56% больных туберкулезом имеют лекарственно-устойчивую форму

Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза сейчас является мировой проблемой. По распространенности такого туберкулеза Россия занимает третье место в списке стран с высоким бременем в мире после Индии и Китая.
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