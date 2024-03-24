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Врач Комиссарова: 56% больных туберкулезом имеют лекарственно-устойчивую форму

Врач Комиссарова: 56% больных туберкулезом имеют лекарственно-устойчивую форму

Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза сейчас является мировой проблемой. По распространенности такого туберкулеза Россия занимает третье место в списке стран с высоким бременем в мире после Индии и Китая.

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