На Урале снова объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Он начал действовать в 08:30. Как сообщает в соцсетях губернатор Денис Паслер, все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
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