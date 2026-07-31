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РИА Новый день

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На Урале снова объявлен режим беспилотной опасности

В Свердловской области введен режим беспилотной опасности. Он начал действовать в 08:30. Как сообщает в соцсетях губернатор Денис Паслер, все ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

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