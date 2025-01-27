Климатолог Терешонок связал аномальное тепло января с авариями на "Севпотоках"

Аномально теплому январю могли поспособствовать выбросы газа после аварий на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в 2022 году, заявил агентству "Москва" климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.