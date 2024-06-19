МЧС: пожар в резервуаре с нефтепродуктами в Ростовской области локализован

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Комментарии
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АндрейБорков
Не так давно читал на сайте, что ни один БПЛА УкРуинсих бандформирований(ВСУ) до наших объектов недолетает. Долетел. И как после этого и многого другого (Белгород с областью, Курская губерния и т.д.) верить? А ведь хуже недоверия в период боевых действий, которые ведет Россия что может быть? Может нашим писакам меньше херни писать, а этим сайтам СМИ эту херню публиковать? А еще лучше ФСБ драть этих писак и эти СМИ как сраных котов за подобное!
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