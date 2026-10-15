Нарушения режима сна связаны с повышенным риском рака молочной железы: у женщин с наиболее неблагоприятными привычками сна вероятность заболевания 30% выше, чем у участниц с самым здоровым режимом.
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