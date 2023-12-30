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Арнаутович забил 1-й гол за «Интер» в Серии А – в 12-м матче 

Арнаутович забил 1-й гол за «Интер» в Серии А – в 12-м матче 

Марко Арнаутович забил гол в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (1:1). Это первый мяч форварда за «Интер» в Серии А, для этого 34-летнему игроку сборной Австрии потребовалось 12 матчей.

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