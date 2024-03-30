В США объяснили списание штурмовиков A-10

TNI: штурмовики A-10 Thunderbolt II несовместимы с современными конфликтами Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые начали списывать, несовместимы с современными конфликтами с развитыми противниками.
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