Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Золото Умальты» 16+Режиссер: Андрей Богатырев. В ролях: Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Павел Деревянко, Вольфганг Черни, Евгений Антропов, Михаил Горевой, Денис Кузнецов.
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