Медведи не впадают в спячку в октябре 2026 года потому, что для бурых медведей этот месяц ещё может быть периодом активного питания.
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