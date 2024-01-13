Началось рассмотрение иска на $1,67 млрд о нарушении патентов в ИИ-ускорителях Google TPUВ США, по сообщению The Register, начался суд по иску компании Singular Computing в отношении Google: IT-корпорация обвиняется в незаконном использовании запатентованных разработок в своих ИИ-ускорителях TPU (Tensor Processing Unit).
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