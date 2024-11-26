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Какое чайное удобрение для декабриста поможет ему цвести зимой

Какое чайное удобрение для декабриста поможет ему цвести зимой

Какое чайное удобрение для декабриста поможет ему цвести зимой Алёна Юрьева Декабрист (или шлюмбергера) — одно из самых любимых и востребованных комнатных растений, которое украшает квартиры и дома своей яркой и неповторимой красотой.

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