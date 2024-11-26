Какое чайное удобрение для декабриста поможет ему цвести зимой Алёна Юрьева Декабрист (или шлюмбергера) — одно из самых любимых и востребованных комнатных растений, которое украшает квартиры и дома своей яркой и неповторимой красотой.
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