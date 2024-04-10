«Баффало» не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ

«Сэйбрс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Далласа» (2:3). Команда под руководством Дона Грэнато набрала 79 очков в 79 играх и может рассчитывать на сезонный максимум в 85 баллов.
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