«Баффало» не вышел в плей-офф в 13-м сезоне подряд, обновив антирекорд НХЛ

«Сэйбрс» лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли после поражения от «Далласа» (2:3). Команда под руководством Дона Грэнато набрала 79 очков в 79 играх и может рассчитывать на сезонный максимум в 85 баллов.