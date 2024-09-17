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Ученые РАН: магнитная буря почти максимального уровня обрушилась на Россию

Ученые РАН: магнитная буря почти максимального уровня обрушилась на Россию

Мощная магнитная буря, достигшая почти четвертого уровня по пятибалльной шкале, обрушилась на Землю. Ученые предупреждают о возможных серьезных последствиях для энергетических систем, спутниковой навигации и космических аппаратов.

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