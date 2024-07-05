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Царьград

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Бастрыкин велел возбудить дело из-за угрожавшего женщинам мигранта в Новосибирске

Бастрыкин велел возбудить дело из-за угрожавшего женщинам мигранта в Новосибирске

Мужчина в камуфляжной одежде называл себя участником СВО и был очень недоволен жалобами сибирячек на кафе "Кишлак".

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