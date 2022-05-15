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Бержерон в 13-й раз в карьере сыграл в 7-м матче в Кубке Стэнли. Это рекорд для форвардов

Патрис Бержерон в 13-й раз в карьере сыграл в 7-м матче в Кубке Стэнли. Его «Бостон» уступил «Каролине» (2:3, 3-4 в серии первого раунда).

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