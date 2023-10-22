Минобразования Израиля удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

В Министерстве образования Израиля приняли решение исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьных учебных материалов после того, как она публично высказалась в поддержку палестинцев и сектора Газа .
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