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Царьград

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Обнародована ранее неизвестная записка Жириновского: Очередное предсказание попало точно в цель

Обнародована ранее неизвестная записка Жириновского: Очередное предсказание попало точно в цель

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов обнародовал записку основателя партии Владимира Жириновского.

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Комментарии
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АР
Александр Рязанцев
Сами взрастили своего могильщика! Замечательно,поделом!
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16 час.
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