Краткая справка как хохлы в НАТУ вступали

1992 год: хохлы присоединяются к Совету Североатлантического сотрудничества. 1994 год: хохлы заключают рамочное соглашение с НАТОй в рамках программы "Партнёрство ради мира" (двусторонние соглашения о военном сотрудничестве альянса с не-членами, которым предлагается провести реформы и привестись к высоким стандартам сетецентричности).