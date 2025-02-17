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Спички - не игрушка

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Краткая справка как хохлы в НАТУ вступали

Краткая справка как хохлы в НАТУ вступали

1992 год: хохлы присоединяются к Совету Североатлантического сотрудничества. 1994 год: хохлы заключают рамочное соглашение с НАТОй в рамках программы "Партнёрство ради мира" (двусторонние соглашения о военном сотрудничестве альянса с не-членами, которым предлагается провести реформы и привестись к высоким стандартам сетецентричности).

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