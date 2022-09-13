Полицейские и общественники Республики Алтай проводят адаптационные встречи со студентами учебных заведений

Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при МВД по Республике Алтай и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.
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