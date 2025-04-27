Google ускорила Find My Device в 4 раза и скоро подключит UWB

Google ускорила Find My Device в 4 раза и скоро подключит UWBGoogle заявила, что сеть Find My Device теперь находит устройства в 4 раза быстрее, а поддержка технологии UWB, обеспечивающая высокоточное определение местоположения устройств, появится «очень скоро».
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