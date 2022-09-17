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Ципрас: направляя оружие Украине, Греция втягивается в конфликт

Ципрас: направляя оружие Украине, Греция втягивается в конфликт

Направляя оружие киевскому режиму, Афины становятся частью украинского конфликта. Такой информацией поделился глава главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА-ПА), экс-премьер Греции Алексис Ципрас.

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