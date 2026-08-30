Паром с 279 пассажирами на борту тонет у берега Северного Кипра

У берегов Гирне в Турецкой республике Северного Кипра пассажирское судно катамаранного типа перевернулось и начало тонуть.
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