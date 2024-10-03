Почему замирает сердце и возникает резус-конфликт: 10 занимательных фактов о кровеносной системе

Рассказывают ученые Пермского Политеха Правда ли, что сердце останавливается, когда мы чихаем? Стоит ли лечить «спортивное» сердце? Настолько ли универсальна для переливания первая группа крови? И чем чреват резус-конфликт матери и ребенка? Рассказывают ученые Пермского Политеха.