SevastopolMedia назвал две песни, которые во времена СССР были хитами

Песни многих музыкальных коллективов в СССР практически сразу становились хитами. Две из таких песен были во времена Советского Союза на пике популярности, сегодня серьезно их не воспринимают, пишет SevastopolMedia.
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