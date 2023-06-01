Федеральное агентство новостей №1

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Nesweek: Киев использует методы пропагандистские методы ИГИЛ для привлечения финансирования с Запада

Nesweek: Киев использует методы пропагандистские методы ИГИЛ для привлечения финансирования с Запада

Украина использует методы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) при распространении геймифицированных видеороликов с поля боя, чтобы привлечь больше внимания со стороны Запада и добиться увеличения финансовой и военной помощи, пишет Newsweek.

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