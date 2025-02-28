WP: ФБР расследует дело о мошенничестве с грантом Байдена на $20 млрд

TASS/AP/Manuel Balce Ceneta ФБР допросили сотрудников Агентства по охране окружающей среды в рамках расследования по гранту бывшего президента США Джо Байдена на проекты чистой энергии на сумму 20 миллиардов долларов, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
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